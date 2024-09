「3回目にしてやっとこの(赤城)ステージに来られました」LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUSということで、渡邊忍(G)、フルカワユタカ(G)、山崎聖之(Dr)とともに赤城ステージに立ったLOQ IQ 01(Vo, B)。観客の手拍子に歓迎されながら、タイトかつソリッドなバンドサウンドに甘せつないメロディを落とし込んだ「LITTLE GIANT」から新旧の代表曲を次々に披露していった。2曲目の「SNOWMAN」では、TOSHI-LOWがふらっと現れ、ハーモニーを重ね、そして8曲目の「BIG LITTLE LIES」ではSCAFULL KINGのTGMXとAKIRATTがホーンを加えるという<山人音楽祭>ならではの景色も作り出す。

<山人音楽祭2024>



日程:2023年9月21日(土) 、9月22日(日・祝)開場・開演:開場 9:30 / 開演 11:00 (終演 20:00予定)会場:日本トーターグリーンドーム前橋(群馬県前橋市岩神町1丁目2-1)出演者【9月21日(土)】アイカワヒトミ / 打首獄門同好会 / Age Factory / ENTH / おとぼけビ〜バ〜 / ザ・クロマニヨンズ / 佐藤タイジ / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 上州弾語組合 / Dragon Ash / HAWAIIAN6 / FOMARE / プッシュプルポット / The BONEZ / MAN WITH A MISSION / MOROHA / ゆってぃ&バリ3TV (※五十音順)【9月22日(日祝)】KUZIRA / G-FREAK FACTORY / SHADOWS / SHANK / 上州弾語組合 / 四星球 / SCAFULL KING / 高木ブー / DJダイノジ / TETORA / 10-FEET / NakamuraEmi / HUSKING BEE / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / THE FOREVER YOUNG / ザ・ボヤキングス / ライブゾーン(TOSHI-LOW&茂木洋晃) / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / ROTTENGRAFFTY (※五十音順)