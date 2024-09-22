中学校部門は斐川西など全国へ 中国合唱コンクール 32団体出場
第63回中国合唱コンクール（全日本合唱連盟中国支部、島根県合唱連盟、朝日新聞社主催）が22日、松江市の島根県民会館であった。
この日は中学校部門の混声・同声と、大学職場一般部門の室内・同声・混声があり、広島、岡山、山口、鳥取、島根の5県から、シード演奏を含む32団体が出場した。
出雲市立斐川西中=2024年9月22日午前11時11分、松江市の島根県民会館、大阪フォトサービス撮影
審査の結果、金賞を受賞した14団体の中から、中学校は混声が出雲市立斐川西（島根）、同声が出雲市立一（島根）、大学職場一般は室内がChor Triangle（島根）、同声がMen's Vocal Ensemble?寺漢?（広島）、混声が合唱団こぶ（岡山）が、第77回全日本合唱コンクール全国大会の中国代表に選ばれた。2日間を通じた最優秀団体として中学混声の出雲市立斐川西に、全日本合唱連盟理事長賞が贈られた。
昨年の全国大会室内の部で文部科学大臣賞を受けた倉敷少年少女合唱団（岡山）も、シード合唱団として全国大会に出場する。全国大会の中学校部門は10月27日にさいたま市で、大学職場一般部門は11月23、24日に松山市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は中国代表）
■中学混声
【金賞】島根大付、出雲市立平田（島根）、総社市立総社西（岡山）、◎出雲市立斐川西（島根）＝松江市教育長賞
【銀賞】山口大光、山口大山口
【銅賞】東広島市立高屋（広島）、三朝町立三朝（鳥取）、山口市立川西
■中学同声
【金賞】出雲市立平田（島根）、◎出雲市立一（島根）＝松江市教育長賞
【銀賞】ノートルダム清心（広島）、総社市立総社東（岡山）、広島女学院
■大学職場一般・室内
【金賞】◎Chor Triangle（島根）＝島根県知事賞、J-dur（岡山）、山陰合同銀行混声合唱団（島根）
【銀賞】Fiore Hagi（山口）、女声合唱団のはら（広島）
【銅賞】Flügel（岡山）、合唱団こさじ（鳥取）、合唱団 優喜（鳥取）
《全国大会シード》倉敷少年少女合唱団（岡山）＝シード合唱団特別賞
■大学職場一般・同声
【金賞】女声合唱団フィオーリ（島根）、◎Men's Vocal Ensemble?寺漢?（広島）＝島根県知事賞
【銀賞】女声合唱ふみコール（山口）、Chor Ligare（岡山）
■大学職場一般・混声
【金賞】Chor Polaris（島根）、◎合唱団こぶ（岡山）＝島根県知事賞、合唱団ぽっきり（広島）
【銀賞】合唱団そうなそ（山口）、合唱団ある（広島）