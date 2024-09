3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。9月16日(月・祝)の放送では、ファンクラブツアーを映画化した現在公開中の映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」について語りました。

(写真左から)Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

大森:ついに「The White Lounge」の映画が公開されました〜!藤澤&若井:“in CINEMA”大森:9月13日(金)から映画が公開されまして……舞台挨拶もありましたね!藤澤:ありましたね! ありがとうございます!大森:たくさんの方に観ていただきたいです。何度でも観ていただきたい! 実は映画化にあたって、いろいろ追撮(=追加撮影)した部分もありまして。細かいところまで観られるようになってたり、新たな情報があったりもするので。ライブ自体を観られていない方がほぼほぼだと思うのですが、ただ、何回でも観て楽しめるいろんな伏線が張ってあったりしますので、何回でも楽しんでいただけたらなと思っています!若井:何回でも!!番組では他にも、9月14日に28歳の誕生日を迎えた大森を褒める企画を実施しました。



