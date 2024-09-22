ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡¢¤á¤¤¤Î·ëº§¼°¤ÇÂçÌò½ª¤¨¡ÖÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê68¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤á¤¤¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤Î°¦¤¹¤ëÌÅ¤Ã»Ò¤Î·ëº§¼°¤Ë¤è¤Ð¤ì¡¢»²Îó¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¼°¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¤·¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¤³¤ó¤ÊËÍ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¶¦¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥É¤âÊâ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤á¤¤¤Î¼ê¤ò°ú¤¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥É¤òÊâ¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤½¤ÎÃ¶Æá¡¢¤½¤·¤ÆÌÅ¤Ã»Ò¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëËå¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤Ø´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤µ¤ó¤â¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤È¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥ÉÊâ¤±¤Æ´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡¡ÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¥¸¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£