合唱団「櫻」など5団体が全国大会へ 東北合唱コン大学職場一般部門
第76回全日本合唱コンクール東北支部大会（全日本合唱連盟東北支部、宮城県合唱連盟、朝日新聞社主催）は最終日の22日、仙台市泉区の仙台銀行ホールイズミティ21で、大学職場一般部門があり、計29団体が出場した。
審査の結果、大学ユースの部は福島大混声合唱団、室内の部はこそり（福島）、混声同声の部は鶴岡土曜会混声合唱団（山形）、合唱団L'alba（福島）、合唱団「櫻（さくら）」（福島）の計5団体が東北代表に選ばれた。11月23、24日に松山市で開かれる全国大会に出場する。
3日間を通して最も優れた団体として、合唱団「櫻」（福島）に全日本合唱連盟理事長賞が贈られた。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）
■大学ユースの部
【金賞】ジュニア＆ユースコーラス"Raw-Ore"（宮城）、山形大混声合唱団、◎福島大混声合唱団
【銀賞】弘前大混声合唱団（青森）、仙台高専名取合唱部、三陸混声合唱団うみねこ（岩手）
【銅賞】東北大男声合唱団（宮城）、カシオペア・キッズクワイヤー（岩手）
■室内の部
【金賞】◎こそり（福島）
【銀賞】合唱団Épice（宮城）、会津混声合唱団（福島）、Amphis Chor（岩手）
【銅賞】秋田混声合唱団、みちのく銀行男声合唱団（青森）、合唱団Pianeta（山形）、秋田声楽研究会Voce.nord、酒田混声合唱団（山形）、天童混声合唱団（山形）
■混声同声の部
【金賞】◎鶴岡土曜会混声合唱団（山形）、Choral Aurora（福島）、◎合唱団L'alba（福島）、Farbkasten（福島）、◎合唱団「櫻」（福島）、仙台室内合唱団「紡輝」、盛岡コメット混声合唱団
【銀賞】女声合唱団 風姿花伝（宮城）、合唱団TSUGARU（青森）、うとう女声合唱団（青森）、一関市民合唱団（岩手）