京都vsG大阪 スタメン発表
[9.22 J1第31節](サンガS)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 6 三竿雄斗
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 19 金子大毅
MF 37 米本拓司
FW 23 豊川雄太
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 15 岸本武流
DF 20 中谷進之介
MF 9 山田康太
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 25 石川慧
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 14 福田湧矢
MF 47 ファン・アラーノ
FW 13 坂本一彩
監督
ダニエル・ポヤトス
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 6 三竿雄斗
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 37 米本拓司
FW 23 豊川雄太
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 15 岸本武流
DF 20 中谷進之介
MF 9 山田康太
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 25 石川慧
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 14 福田湧矢
MF 47 ファン・アラーノ
FW 13 坂本一彩
監督
ダニエル・ポヤトス