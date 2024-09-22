[9.22 J1第31節](サンガS)

※19:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 99 ラファエル・エリアス

控え

GK 26 太田岳志

DF 6 三竿雄斗

DF 96 ルーカス・オリヴェイラ

MF 19 金子大毅

MF 37 米本拓司

FW 23 豊川雄太

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 4 黒川圭介

DF 15 岸本武流

DF 20 中谷進之介

MF 9 山田康太

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

MF 97 ウェルトン

FW 7 宇佐美貴史

控え

GK 25 石川慧

DF 24 江川湧清

DF 33 中野伸哉

MF 10 倉田秋

MF 14 福田湧矢

MF 47 ファン・アラーノ

FW 13 坂本一彩

監督

ダニエル・ポヤトス