第79回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）は22日、中学校部門が横浜市中区の神奈川県民ホールで行われた。

神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、山梨、静岡の9県から33団体が出場した。

【写真】全国大会に進む各中学校の演奏

審査の結果、混声合唱では群馬大付と横浜国大鎌倉、同声合唱では千葉県の国府台女子学院と八千代松陰、神奈川県の清泉女学院と横浜市立大綱が、10月27日にさいたま市で開かれる全国大会の関東代表に選ばれた。中学校部門全体の関東支部長賞（最優秀賞）は横浜市立大綱に贈られた。

結果は以下の通り。（演奏順、◎は全国大会推薦）

■混声合唱

【金賞】◎群馬大付、さいたま市立宮原、◎横浜国大鎌倉、所沢市立南陵（埼玉）

【銀賞】那須塩原市立黒磯（栃木）、専大松戸（千葉）、上越教育大付（新潟）、牛久市立牛久一（茨城）

【銅賞】真岡市立真岡（栃木）、熊谷市立熊谷東（埼玉）、藤枝市立大洲（静岡）、甲州市立塩山北（山梨）

■同声合唱

【金賞】新潟市立内野、◎国府台女子学院（千葉）、◎清泉女学院（神奈川）、所沢市立向陽（埼玉）、◎八千代松陰（千葉）、◎横浜市立大綱

【銀賞】伊奈町立小針（埼玉）、市川市立二（千葉）、新潟市立小針、栄東（埼玉）、大田原市立大田原（栃木）、船橋市立海神（千葉）、新潟市立鳥屋野、牛久市立牛久一（茨城）

【銅賞】所沢市立狭山ケ丘（埼玉）、山梨英和、島田市立島田二（静岡）、那須塩原市立西那須野（栃木）、那須塩原市立三島（栃木）、樹徳（群馬）、水戸市立四