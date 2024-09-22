Ï¢ºÜ¡Ølit!¡ÙÂè120²ó¡§The Weeknd¡¢¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥ìー¡¢Bon Iver¡Ä¡Ä²òÂÎ¤ä½Û´Ä¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¡¡ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿²Æ¤¬²á¤®¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½©¤ÎÅþÍè¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë9·î¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇ¯Ëö¥àー¥É¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯Å¾´¹´ü¤À¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¤ÎÁª¹Í´ü´Ö¤¬8·îËö¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿5¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î³Ú¶Ê¤âÇ¯Ëö¤«¤éÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥àー¥É¤ò·è¤á¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Öbrat summer¡×¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛThe Weeknd¡¢¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥ìー¡¢Bon Iver¤éºÇ¿·MV¡Ë
¢£The Weeknd¡ÖDancing In The Flames¡×¡Ê9·î13Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëThe Weeknd¡£¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHurry Up Tomorrow¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ØAfter Hours¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡ØDawn FM¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿»°Éôºî¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏThe WeekndÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½ªßá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤À¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖDancing In The Flames¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ½ª¾Ï¤Î½ø¾Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ç²û¤«¤·¤¤²»¿§¤Î¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤¬ºÌ¤ë¥¢¥Ã¥×¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ìÄ°¤¹¤ë¤È¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤ÎThe Weeknd¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÏÑëÆáÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ö¸Î¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ²º¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢MV¤ÎºÇ¸å¤ÏµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯The Weeknd¤Î»Ñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£Á°ºî¡ØDawn FM¡Ù¤Ç¤ÏÎû¹ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼«¤é¤Î»à¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿The Weeknd¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ³¤¨À¹¤ë±ê¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¡ÖDancing In The Flames¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È»à¤Ë¶á¤Å¤¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÇÆ¨Èò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿The Weeknd¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸åÌá¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¤ÈÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Tate McRae¡ÖIt's ok I'm ok¡×¡Ê9·î13Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡¡¡Ögreedy¡×¡¢¡Öexes¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÌö¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Êー¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥ìー¡£¸½ºß¤Ï10·î¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò´Þ¤àºÇ¿·ºî¡ØThink Later¡Ù¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤âÌó10¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹±Ç¤¨¤¹¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¸µ¥«¥ì¤Î¿·Îø¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÒIt's okay, I'm okay, I don't really gotta say. It's okay, you can have him anyway.¡Ê¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£Âç¾æÉ×¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤Ë¤«¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤·¡£°Â¿´¤·¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡£¡Ë¡Ó¤È·«¤êÊÖ¤¹¡ÊÁ´Á³Âç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡Ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈà½÷¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Áー¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢TikTok¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤Î¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âMV¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥¤¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡ÖI♡ME¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥¹¥È¥êー¥È¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤Ë¤Û¤ÜÁ´Íç¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ëº£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Ì¾À¼¤òëð²Î¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢MV»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯¥Ö¥ê¥È¥Ëー¡¦¥¹¥Ô¥¢ー¥º¤ÎºîÉÊ·²¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£¥Æ¥¤¥È¤È¥Ö¥ê¥È¥Ëー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü¤Î¡Ø2024MTV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ëー¤¬2001Ç¯¤ÎÆ±¥¢¥ïー¥É¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î±Æ¶Á¸»¤Î°ì¤Ä¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿±Æ¶ÁÎÏ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥Ö¥ê¥È¥Ëー¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ËÊû¤²¤ë¥Æ¥¤¥È¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÎÈþ¤·¤¤½Û´Ä¤À¡£
¢£Bon Iver¡ÖS P E Y S I D E¡×¡Ê9·î20Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡¡¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤äThe National¤È¤Î¶¦±é¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢Ã±ÆÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºîEP¡ØSABLE¡Ù¤ò10·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿Bon Iver¡£2020Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢Bon Iver¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡ー¥Î¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò²òÂÎ¤·¡¢¸µÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í×ÁÇ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¹Ô³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖS P E Y S I D E¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ£»¨¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉ÷¤«¤é¤ÏÌÀ³Î¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¡¢À¼¤È¥®¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥©ー¥¯¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤òÈ¿Éü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤¬½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÁÇËÑ¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ¡ºÙ¤ÇÀÈ¤¤¼Á´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢Çí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Bon Iver¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÀ¨¤ß¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ê¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡Ë¶áÇ¯¤Î¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥ó¥È¥êー¤ä¥Õ¥©ー¥¯¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤â¸Æ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØCOWBOY CARTER¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥è¥ó¥»¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤â¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©ー¥¯¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£FKA twigs¡ÖEusexua¡×¡Ê9·î13Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÀè±ÔÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤Ë¶Ð¤·¤àFKA twigs¤Î»Ñ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÀäÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿´Ä¶²»¤¬Á¯Îõ¤ËÃÆ¤±¤ë¥Óー¥È¤È¤È¤â¤ËÌöÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë²ñ¼Ò°÷¤¬½¸¤Þ¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°ì¼¼¤¬ÆùÂÎÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Á³¤ÈÀ¸Êª¤ÎËÜÇ½¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÀÏÃÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤ÊMV¤Î¹½Â¤¤À¤í¤¦¡£ÍÞ°µ¤È²òÊü¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÌó8Ê¬¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖEusexua¡×¤È¤Ï¡Ö°ìÈÕÃæÍÙ¤êÂ³¤±¡¢²»³Ú¤Ë7»þ´Ö¤¯¤é¤¤Ë×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î´¶³Ð¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°ìÈÕÃæ¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤Î´¶³Ð¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¤À¤¬¤½¤Î²ò¼á¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡Ë¡£UK¤¬¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉDJ¤Ç¤¢¤ëSasha¡¢2010Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Koreless¡¢¸½Âå¤Î¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµ´ºÍ¤Ç¤¢¤ëEartheater¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤¥á¥ó¥Ðー¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´±Ç½Åª¤«¤Ä¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê³Ú¶Ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¡ÖEusexua¡×Åª¤Ê´¶³Ð¤ò¶¯Îõ¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUSEXUA¡Ù¤Î¥êー¥É¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂÎ¸³¤ò·Ð¤¿º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ìÉô¤Ï¡ÖBrat summer¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Eusexua autumn¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¡£
¢£SOPHIE¡ÖExhilarate (feat. Bibi Bourelly)¡×¡Ê8·î29Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡¡¸½Âå¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿SOPHIE¡£¤â¤·Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖBrat summer¡×¤òëð²Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢2024Ç¯¤Î¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ó¤Î·Ê¿§¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢À¸Á°¤Ë¤Û¤Ü´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢Èà½÷¤Î²ÈÂ²¤äÄ¹Ç¯¤ÎÀ©ºî¥Ñー¥È¥Êー¡¢Èà½÷¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥¥à¡¦¥Ú¥È¥é¥¹¤Ê¤É¡Ë¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤òÉ½¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾¶Ê¡ÖFaceshopping¡×¤ÎMoney Mix¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¡¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥Ó¥Ó¡¦¥Ö¥ì¥êー¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖExhilarate¡×¤Ï¡¢¥Ó¥Ó¤ÎÍ¥¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢SOPHIE¤é¤·¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤Ã¤¿²»¿§¤¬ºÌ¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¹â¤ß¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢ºÇ¹â¤ËÀí¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Àè¹Ô³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶Ë¤á¤ÆÍµ¡Åª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤Î²»¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËSOPHIE¤Ë¤·¤«ÁÕ¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¤¢¤ì¤«¤é¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿ÁÓ¼º´¶¤ËºÆ¤Ó½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Ï¤¿¤À¡¢Èà½÷¤¬°ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈà½÷¤¬Í¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£ºÇ´ü¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ØSOPHIE¡Ù¤Ï9·î27Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£
¡ÊÊ¸¡á¥Î¥¤Â¼¡Ë