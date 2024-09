残暑を吹き飛ばす！ ふわふわ氷とあふれる厳選フルーツの自家製シロップ、行列必至のかき氷（神奈川・日本大通り）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は日本大通りにオープンした、フレッシュフルーツのシロップがたまらないかき氷専門店。

のんてぃ(神奈川・日本大通り)

2024年4月、愛知県みよし市で多くのかき氷ファンを魅了していたかき氷専門店「のんてぃ」が、日本大通り駅から徒歩8分ほどの場所に移転オープンしました。季節ごとのフルーツをふんだんに使ったかき氷で、連日行列ができています。同店のかき氷の魅力は、口溶けのよいふわふわの氷と、店主の鈴木留美さんが厳選して仕入れる旬のフルーツの手作りシロップ。非加熱の濃厚なフルーツシロップをこぼれ落ちるほど大胆にかけているので、すくいながら、最後まで存分にフルーティーな味わいを楽しめます。

出典:haruchan216さん

白を基調とした明るい店内には、一人でも利用しやすいカウンター席の他、テーブル席があり、客席は全30席。セルフサービスの温かいほうじ茶を用意しています。

ラズベリー マスカルポーネトッピング 出典:chi-chan724さん

メニューは中にクリームチーズとラズベリーが入り、ぶぶあられがアクセントになっている「黒ごまミルク」1,300円や、生のピスタチオを自家焙煎して使用し、クリームチーズとラズベリーが入った濃厚で香ばしい「黒ごまミルク1,700円などのレギュラーメニューの他、季節ごとに入れ替わる限定メニューがあります。ベースはレアチーズ、ミルク、ヨーグルトなどから好みのものを選び、「黒ごまミルク」と「ピスタチオ」以外は通常料金から−200円で小さめのサイズに変更も可能(9月いっぱいまでは小さめサイズのみ)。トッピングには「マスカルポーネ」「クラッシュピスタチオ」「酒粕クリーム」などを各300円で用意しています。一番人気のレギュラーメニュー「ラズベリー」1,600円はもったりとしたレアチーズをベースに選び、「マスカルポーネ」をトッピングするのがおすすめだそう。ラズベリーの酸味が程よく、ケーキのような感覚も味わえます。

すもも 写真:お店から

現在提供中の「すもも」1,900円は、収穫の時期や産地、熟れ具合で濃いピンクや薄いピンクに色合いが変化するそう。表面にも中にもゴロゴロすももが入っていて、みよし市で営業していた頃から好評だった一品です。

ぶどう 出典:pp718さん

限定メニューは「イチジク」2,000円や「ぶどう」2,400円(9月中は2,200円)など、その時の仕入れによっても変わるので、その日のメニューはお店のInstagramでチェックしてみてください。同じフルーツでもベースが変わるとガラリと味わいが変わるので、好みのフルーツで色々な組み合わせを楽しめるのもいいですね。

グレープフルーツとミルク 出典:botanikoさん

入店の際は、満席の場合入り口に記名用紙があるので、記名して並ぶスタイル。記名用紙は開店の1時間ほど前から店頭に置かれるそうです。平日は13時から20時までの営業なので、夜のデザートとしても食べられるのはうれしいですね。最大限に素材の味を引き出し、フルーツのおいしさに感動できるかき氷専門店。休日は特に行列になるようなので、訪問の際は時間に余裕を持っておでかけください。

食べログレビュアーのコメント

すもも レアチーズ 出典:ねこあし85263さん

『頂いたのは、Instagramで気になっていた、すもも(1700円)

レアチーズ、ミルク、ヨーグルトの3種から選べるベースは、レアチーズをチョイス。

お茶は、ポットからセルフ。

20分強で、提供。

レアチーズのまろやかさに加えて、とろみのあるソースは適度な甘みも加えられていて、酸味が前面に出すぎずに食べやすいです。

トップだけでなく中央にも、すももがゴロゴロ♪

9月までは、スモールサイズまでの提供とのことなので、この大きさでスモールサイズとゆーのも嬉しい』(ねこあし85263さん)

ぶどう レアチーズ 出典:pp718さん

『ぶどう×レアチーズを注文。

ほんのりチーズの味と濃厚なぶどうのソースが

めちゃくちゃ合います!

友人のグレフル×ヨーグルト、すもも×レアチーズも

とても美味しかった。

お店も新しくとても清潔感あり、スタッフさんも

感じが良くて雰囲気がいい店内でした。

今度は別メニューを食べに来たいと思います』(pp718さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆のんてぃ住所 : 神奈川県横浜市中区山下町74-6 ロクマルビル 1FTEL : 045-900-0566

文:佐藤明日香

