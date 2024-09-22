22日、水沢競馬場で行われた第5回オータムティアラ(3歳・牝・重賞・ダ1900m・1着賞金600万円)は、好位追走から直線で抜け出した吉原寛人騎手騎乗の1番人気リケアマロン(牝3、岩手・菅原勲厩舎)が、逃げ粘った5番人気コンバットスプーン(牝3、岩手・三野宮通厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分00秒7(不良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に2番人気コモリリーガル(牝3、岩手・瀬戸幸一厩舎)が入った。なお、3番人気ジェイエルジェティ(牝3、岩手・佐々木由則厩舎)は6着に終わった。

勝ったリケアマロンは、父トビーズコーナー、母ネモフィラハピネス、その父パイロという血統。金沢からの移籍2戦目で勝ち星を挙げた。重賞はこれで3勝目。

【勝ち馬プロフィール】

◆リケアマロン(牝3)

騎手:吉原寛人

厩舎:岩手・菅原勲

父:トビーズコーナー

母:ネモフィラハピネス

母の父:パイロ

馬主:稲場 澄

生産者:王蔵牧場

【全着順】

1着 リケアマロン 1人気

2着 コンバットスプーン 5人気

3着 コモリリーガル 2人気

4着 セイバイラック 7人気

5着 カウネウス 6人気

6着 ジェイエルジェティ 3人気

7着 ノースビクトリー 9人気

8着 マルーントリック 8人気

9着 ルボートン 10人気

10着 メリア 11人気

11着 メイザーキック 4人気

12着 ロイエ 12人気