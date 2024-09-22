1番人気リケアマロンが勝利(提供：岩手県競馬組合)

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　22日、水沢競馬場で行われた第5回オータムティアラ(3歳・牝・重賞・ダ1900m・1着賞金600万円)は、好位追走から直線で抜け出した吉原寛人騎手騎乗の1番人気リケアマロン(牝3、岩手・菅原勲厩舎)が、逃げ粘った5番人気コンバットスプーン(牝3、岩手・三野宮通厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分00秒7(不良)。

　さらに2.1/2馬身差の3着に2番人気コモリリーガル(牝3、岩手・瀬戸幸一厩舎)が入った。なお、3番人気ジェイエルジェティ(牝3、岩手・佐々木由則厩舎)は6着に終わった。

　勝ったリケアマロンは、父トビーズコーナー、母ネモフィラハピネス、その父パイロという血統。金沢からの移籍2戦目で勝ち星を挙げた。重賞はこれで3勝目。

【勝ち馬プロフィール】
◆リケアマロン(牝3)
騎手:吉原寛人
厩舎:岩手・菅原勲
父:トビーズコーナー
母:ネモフィラハピネス
母の父:パイロ
馬主:稲場 澄
生産者:王蔵牧場

【全着順】
1着　リケアマロン　1人気
2着　コンバットスプーン　5人気
3着　コモリリーガル　2人気
4着　セイバイラック　7人気
5着　カウネウス　6人気
6着　ジェイエルジェティ　3人気
7着　ノースビクトリー　9人気
8着　マルーントリック　8人気
9着　ルボートン　10人気
10着　メリア　11人気
11着　メイザーキック　4人気
12着　ロイエ　12人気