「この時間だけは、<山人音楽祭>改め、群馬県名産=<下仁田ネギ収穫祭>!!」北島康雄(Vo)の力強い開催宣言と共にライブをスタートさせた四星球。宣言の直後、アリーナのフロアに現われたのは、下仁田ネギを施した大きな御神輿と、その上に乗っかったU太(B)、まさやん(G)、モリス(Dr)。3人とも顔をネギ色に塗って、ネギの被り物まで。どこもかしこもネギだらけになって、アリーナをグルリと一回り。のっけから四星球の独壇場だ。

<山人音楽祭2024>



日程:2023年9月21日(土) 、9月22日(日・祝)開場・開演:開場 9:30 / 開演 11:00 (終演 20:00予定)会場:日本トーターグリーンドーム前橋(群馬県前橋市岩神町1丁目2-1)出演者【9月21日(土)】アイカワヒトミ / 打首獄門同好会 / Age Factory / ENTH / おとぼけビ〜バ〜 / ザ・クロマニヨンズ / 佐藤タイジ / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 上州弾語組合 / Dragon Ash / HAWAIIAN6 / FOMARE / プッシュプルポット / The BONEZ / MAN WITH A MISSION / MOROHA / ゆってぃ&バリ3TV (※五十音順)【9月22日(日祝)】KUZIRA / G-FREAK FACTORY / SHADOWS / SHANK / 上州弾語組合 / 四星球 / SCAFULL KING / 高木ブー / DJダイノジ / TETORA / 10-FEET / NakamuraEmi / HUSKING BEE / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / THE FOREVER YOUNG / ザ・ボヤキングス / ライブゾーン(TOSHI-LOW&茂木洋晃) / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / ROTTENGRAFFTY (※五十音順)