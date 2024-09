胸いっぱいの気持ちを抱えているからといって、慌てて駆け出すことはない。<山人音楽祭2024>2日目、赤城ステージの幕開けにふさわしく、確実に着実にそのサウンドを響かせてくれたのがTETORAだった。憧れのG-FREAK FACTORYが主催する<山人音楽祭>。他にも自分たちにとってキッカケや原点になったバンドが顔を揃える中、今のTETORA、最新こそが最高なんだと挑むスタンスも胸を打つ。自分たち自身により活を入れて叩きつけた「7月」、サウンドとライティングの鮮烈さがクロスオーバーして突き刺さった「6月」といった曲を放ちながら会場を引っ張っていき、ラストナンバーとなった「Loser for the future」の前、「余韻で一番手のTETORAがずっと残っちゃいますように!」といたずらっ子のような笑みを浮かべて叫んだ上野羽有音(Vo, G)。そうなるに違いない、といった感触を手にしたのだろうし、それはきっと正しいはずだ。

<山人音楽祭2024>



