ピンク色のチョコレートでコーティング！ブルボン「ふんわりバームあまおういちご味」

ブルボンは、食べきり商品のバータイプスイーツ「ふんわりバームあまおういちご味」を2024年10月1日(火)に発売します。

ブルボン「ふんわりバームあまおういちご味」

商品名 :ふんわりバームあまおういちご味

内容量 :1個

発売日 :2024年10月1日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります。

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

「ふんわりバームあまおういちご味」は、ふんわり焼きあげたいちご風味のケーキ生地であまおういちご果汁入りのソースを重ね合わせてあります。

さらに、重ね合わせたケーキ生地の上下面をピンク色のチョコレートでコーティングした、見た目にもかわいいケーキです。

甘味が強く、ほどよい酸味が心地よいあまおういちごのさわやかな味わいを手軽に楽しめます。

