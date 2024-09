こんにゃくパークは、10月5日の『みそおでんの日』PRのため、2024年9月21日(土)〜10月14日(月・祝)までイベントを開催します。

期間中、無料バイキングでは人気ナンバーワン「月のうさぎ 田楽みそおでん」の2種類の田楽みそ食べ比べのほか限定セットを発売。

こんにゃくパーク『みそおでんの日』特別企画

日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設「こんにゃくパーク」は、10月5日の『みそおでんの日』PRのため、2024年9月21日(土)〜10月14日(月・祝)までイベントを開催!

期間中、無料バイキングでは人気ナンバーワン「月のうさぎ 田楽みそおでん」の2種類の田楽みそ食べ比べのほか限定セットを発売。

■『みそおでんの日』について

10月5日『みそおでんの日』は、こんにゃくの消費拡大を目指し2016年に日本記念日協会に登録認定された記念日です。

現在、こんにゃくは糖質ゼロ、低カロリー、さらにグルテンフリーの健康食品として海外からも注目されていますが、2023年のこんにゃくの家計消費は1,660円で最も多い2000年の58.4%の水準です。

同社では引き続き、消費者ニーズに合うこんにゃく商品の開発とともに、100年後もこんにゃくを食べられるように、こんにゃくパークを通して消費拡大に取り組むとのことです。

■「月のうさぎ 田楽みそおでん」について

「月のうさぎ 田楽みそおでん」は、スティックこんにゃく5本に田楽みそ付きの温めるだけで手軽に食べられるこんにゃく商品として1993年4月に販売を開始。

簡単に食べられる串付きこんにゃく5本に秘伝田楽みそをつけ、年間約3,000万本を製造する人気ナンバーワン商品です。

■『みそおでんの日』特別企画

(1)こんにゃくバイキング

田楽みそおでん2種類のみそで食べ比べ

みその種類:ごま田楽みそ、生姜田楽みそ

・開催期間:9月21日(土)〜10月14日(月・祝)

(2)みそおでんの日限定「月のうさぎ 田楽みそおでん」限定セット

月のうさぎ 田楽みそおでん 150g×3袋

月のうさぎ 生姜田楽みそおでん 150g×3袋

徳用群馬の生芋板こんにゃく 350g×1個

秘伝田楽みそ 240g×1個

オリジナルエコバッグ×1袋

・販売価格:1,274円(税込み)/1,180円(税抜き)

・販売期間:9月21日(土)〜10月14日(月・祝)

・販売場所:こんにゃくパーク

※限定商品は無くなり次第終了します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無料バイキングで「月のうさぎ 田楽みそおでん」2種類食べ比べ!こんにゃくパーク『みそおでんの日』特別企画 appeared first on Dtimes.