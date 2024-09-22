¡ÖiPhone 5s¡×¤ò¥³¥ó¥Ç¥¸¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ã¤¿
ROOMIE 2024Ç¯9·î1Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
ºÇ¿·¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï°ã¤¦¥ì¥È¥í¤Ê²è¤Å¤¯¤ê¤È¡¢Â®¼ÌÀ¤Î¹â¤µ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥³¥ó¥Ç¥¸¡×¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ç¥¸Íß¤·¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡È¤È¤¢¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡É¤¬ËÍ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤éºÇ¹â¡ª¡×¤È»×¤¨¤¿¤½¤Î1Âæ¤ò¡¢º£²ó¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸Å¤ÎÌ¾µ¡
¤³¤ì¡¢¥³¥ó¥Ç¥¸¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¹Í¤¨¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone 5s¡×¡£
ºÇ¹âÊö¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁàºîÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢Ì¾µ¡¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿1Âæ¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤¬¹â¹»À¸»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖiPhone 5s¡×¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¡Èº£¡É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥¥ì¥¤¤¹¤®¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤¬ºÇ¹â¡ª
ºÇ¶á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥«¥á¥éÀÇ½¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¿Ê²½¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¥¥ì¥¤¤¹¤®¤Æ·ä¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤³¤«¸«Ë°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦°õ¾Ý¤â¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥Ç¥¸¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤â¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤Ì£¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡ÖiPhone 5s¡×¤Î¥«¥á¥é¤¬»ý¤Ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡ª °Ê²¼¡¢ºîÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖiPhone 5s¡×¤Î¿¿¹üÄº¤ÏÌë¡ª
Å¬Åö¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡£
°Å½ê¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯Á¯ÌÀ¤Ë»£¤ì¤ëºÇ¿·¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢ÇòÈô¤Ó¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¤â¥Î¥¤¥º¤Ï½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Î²è¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢Ê¿À®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ì¥È¥í¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Î¥¤¥º¤Î¾è¤ê¶ñ¹ç¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¯¤ï¤¨¤Æ¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤«¤é¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¼ÌÀ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢»£±Æ»þ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¤È»£¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖiPhone 5s¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡ª
ËÍ¤¿¤Á¤¬¼Ì¿¿¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¥ì¥¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢µ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÂÎ¸³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊãþÂÎ
Åö»þ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¹â¤µ123.8mm ¡ß Éý58.6mm ¡ß ¸ü¤µ7.6 mm¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢¤ï¤º¤«112g¤Î½ÅÎÌ¡£
¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
ÉáÃÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ê¤ó¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Áàºî´¶¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò½ÐÀè¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹ºÝ¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¡É¤µ¤¨²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ç¥¸¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡Ä
¹ØÆþ¤·¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢¡È¥³¥ó¥Ç¥¸¤È¤·¤Æ¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢AppleÀ½ÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óOS¤Î¸Å¤µ¤æ¤¨¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÉÔÊØ¤µ¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥¢¥×¥ê¤À¤±¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡£
ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë»È¤¤Êý
²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ª
Ã¯¤â¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½Âå¤Ë¡¢3.5mm¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ËÍÀþ¤ÎEarPods¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬¹â¹»À¸¤Î¤³¤í·ã¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÝ°ºä46¡Ù¤òÄ°¤¯¡£
¤½¤ê¤ã¤¢º£¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð²»¼Á¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¹¤é¤âÉ÷¾ð¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ä¤±¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡ÖiPhone 5s¡×¤ÈÊ¸¸ËËÜ¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¡Á¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë²û¤«¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖiPhone 5s¡×¤ò·ã¿ä¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÃæ¸Å¤Î¡ÖiPhone 5s¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²Á³Ê¡¢¤Ê¤ó¤È3,500±ß¡£
¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ï²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¥×¥ìÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼ê¤Î½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¡Ä¡Ä¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨13Ç¯Á°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ë¿·ÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¾õÂÖ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡Ê¤È¤¯¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¶ñ¹ç¤Ï¹ØÆþÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄ´ºº¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡úAmazon¡
Photo: MasakiNonaka