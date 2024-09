ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートは、Casa BRUTUS「日本のデザインホテル100」選出を記念し、特別な宿泊プランが楽しめます。

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート「特別な宿泊プラン」

【プラン詳細】

宿泊期間:2024年9月21日〜2024年11月30日

料金 :<朝食付>

1室2名様利用時 お一人様料金 11,115円〜(消費税・サービス料込)

<夕朝食付>

1室2名様利用時 お一人様料金 20,520円〜(消費税・サービス料込)

※プラン料金に含まれる内容※

・「天馬堂」のアイシングクッキー

・朝食:佐賀食材を用いた選べる朝食

・夕食:佐賀野菜と国産牛を楽しむ鉄板焼きディナー

(夕朝食付きプランのみ)

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートは、Casa BRUTUS「日本のデザインホテル100」選出を記念し、特別な宿泊プランが楽しめます。

佐賀県が誇る有田焼の伝統柄を模した「天馬堂」の美しいアイシングクッキーが部屋に用意されています。

同じく佐賀県ではぐくまれた嬉野茶とともに、贅沢なティータイムを過ごせます。

■施設概要

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート

所在地 : 〒840-0850 佐賀県佐賀市新栄東3丁目7-8

アクセス: [タクシー]JR佐賀駅南口より約8分

[バス]佐賀駅バスセンター(4番のりば)より約10分

(58番 中折経由鍋島駅行 ― 新栄小前下車)

[車]福岡市内より、九州自動車道経由で約1時間

長崎市内より、長崎自動車道経由で約1時間30分

熊本市内より、九州自動車道経由で約1時間45分

佐賀・大和I.Cより約20分

九州佐賀国際空港より約30分

駐車場 : ・敷地内駐車場(150台収容可能)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国産牛を楽しむ鉄板焼きディナーも!ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート「特別な宿泊プラン」 appeared first on Dtimes.