手軽に栄養補給！ブルボン「MITASEキャラメル味」

ブルボンは、主要な栄養素をバランスよく配合したバータイプ商品「MITASEキャラメル味」を2024年10月1日(火)より発売します。

ブルボン「MITASEキャラメル味」

商品名 :MITASEキャラメル味

内容量 :40g

発売日 :2024年10月1日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :11カ月

「MITASEキャラメル味」は、手軽に栄養補給ができる栄養調整食品です。

やさしいキャラメル味のクッキー生地に大豆パフを食感のアクセントとして加えました。主要な栄養素がバランスよく適切に調整された最適化栄養食としての認証を受け、認証マークをパッケージに表示しています。

仕事や家事で忙しく栄養バランスの偏りが気になる方や、効率的な栄養補給で仕事や趣味の時間を充実させたい方などにおすすめです。

持ち運びに便利なバータイプ形状。

◆ご参考:最適化栄養食(登録番号T-001)について

日本最適化栄養食協会の考えに基づいて、摂取カロリー当りの栄養バランスが最適になるよう設計しています。18〜64歳の男女をターゲットに設定し、全てのターゲットが1日に必要なエネルギー分の最適化栄養食を摂取したとき、過不足なく1日に必要な栄養素の量を満たすような栄養設計に調整しています。

