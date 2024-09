小豆粉末を練り込んだあんこ風味クリーム！ブルボン「和やかロアンヌ」

ブルボンは、あんこ風味でどこか懐かしい味わいが楽しめるゴーフレット「和やかロアンヌ」を2024年9月24日(火)より発売します。

ブルボン「和やかロアンヌ」

商品名 :和やかロアンヌ

内容量 :16枚(2枚×8袋)

発売日 :2024年9月24日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

「和やかロアンヌ」は、通常のロアンヌのゴーフレット生地よりも卵を多く使用し、さらには三温糖を配合することで生地のコク深さを高め、小豆粉末を練り込んだあんこ風味クリームと組み合わさっています。

サクッとした食感とともに広がるゴーフレットの甘い香りとなめらかなくちどけに、あんこ風味クリームの組み合わせが楽しめます。

