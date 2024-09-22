ＪＲ東日本は、２１日から続いている下越地方を中心とした大雨の影響で羽越本線の村上駅～間島駅間で線路の道床流出が発生したとして、当面の間、特急いなほを含め、羽越本線や一部の在来線で運転の取り止め・運休・遅れが発生すると発表しています。



ＪＲ東日本によると、現在、復旧作業を行っていますが、復旧には相当時間がかかる見込みだということです。



当面の間、特急いなほを含め、羽越本線や一部の在来線で運転の取り止め・運休・遅れが発生します。

これに伴うバスなどによる代行輸送は行わないということです。





これにともない２３日（月祝）の在来線の運転計画について以下の線区で運休や運転見合わせを発表しました。（２２日午後３時３０分現在）◆特急いなほ【上り】・いなほ ２号 酒田駅( ５：２９発)～ 新潟駅行き 全区間運休・いなほ ４号 酒田駅( ６：５９発)～ 新潟駅行き 全区間運休・いなほ ６号 酒田駅( ９：１１発)～ 新潟駅行き 全区間運休・いなほ ８号 秋田駅(１０：４４発)～ 新潟駅行き 酒田駅～新潟駅間 区間運休・いなほ８４号 酒田駅(１２：２２発)～ 新潟駅行き 全区間運休・いなほ１０号 秋田駅(１３：１４発)～ 新潟駅行き 酒田駅～新潟駅間 区間運休・いなほ１２号 酒田駅(１６：０４発)～ 新潟駅行き 全区間運休・いなほ１４号 秋田駅(１６：４８発)～ 新潟駅行き 酒田駅～新潟駅間 区間運休【下り】・いなほ １号 新潟駅( ８：２２発)～ 秋田駅行き 新潟駅～酒田駅間 区間運休・いなほ ３号 新潟駅(１０：４８発)～ 酒田駅行き 全区間運休・いなほ ５号 新潟駅(１２：４１発)～ 秋田駅行き 新潟駅～酒田駅間 区間運休・いなほ ７号 新潟駅(１４：４９発)～ 秋田駅行き 新潟駅～酒田駅間 区間運休・いなほ ９号 新潟駅(１７：５８発)～ 酒田駅行き 全区間運休・いなほ１１号 新潟駅(１９：５４発)～ 酒田駅行き 全区間運休・いなほ１３号 新潟駅(２１：０７発)～ 酒田駅行き 全区間運休◆快速 海里【往路】・新潟駅(１０：１１発) 酒田駅行き 全区間運休【復路】・酒田駅(１５：０３発) 新潟駅行き 全区間運休◆羽越本線村上駅 ～ 間島駅 始発から上下線で運転を見合わせ