¡ÚÄ¾ÀÜÂÐ·è¡Ûºå¿À¤Èµð¿Í¤ÎÃæ·Ñ¤®¿ØÅÐÈÄ¿ô¤òÈæ³Ó¡¡¥À¥ó¥È¥Ä¤Ïºå¿À¡¦¶ÍÉßÂóÇÏ¤Î67»î¹ç
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡¼µð¿Í¡Ê22Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
1°Ì¤È2°Ì¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤³¤Î2Ï¢Àï¡£µð¿Í¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö6¡×¡¢ºå¿À¤Î¼«ÎÏÍ¥¾¡Éü³è¤Î²ÄÇ½À¤â¤¤¤Þ¤À¤Ä¤¤¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÈ¯¤Ïµð¿Í¤¬¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡¢ºå¿À¤¬ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅ¨ÃÏ¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÌµÇÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢Åê¼êÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ·Ñ¤®¿Ø¤âº£µ¨¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£¤³¤ÎÆü¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Úµð¿Í¡Û ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Úºå¿À¡Û
¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É 56¡¡ ¡¡¡¡¶ÍÉßÂóÇÏ 67
¹âÍüÍºÊ¿ 49 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´äºêÍ¥ 57
Á¥Ç÷Âç²í 49 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥²¥é 55
¥±¥é¡¼ 48 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ 53
ÂçÀª 39¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡²¬Î±±Ñµ® 33
Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ 29 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÙÅÄÏ¡ 31
ÀÖÀ±Í¥»Ö 20¡ÊÀèÈ¯9¡Ë ÉÍÃÏ¿¿À¡ 17
ËÙÅÄ¸¿µ 16¡ÊÀèÈ¯7¡Ë ¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼13¡ÊÀèÈ¯12¡Ë
¡Ú¥Ù¥ó¥Á³°¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥Ù¥ó¥Á³°¡Û
Àô·½Êå 35 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅçËÜ¹ÀÌé 31¡¡¡¡
µð¿Í¤ÏÀô·½ÊåÅê¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¡¢ºå¿À¤ÏÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¤ÇÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼Åê¼ê¤¬Ãæ·Ñ¤®ÂÔµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤ÈÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬2Ï¢ÅêÃæ¡£ºå¿À¤Ï¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡¢¤½¤·¤Æ²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤¬2Ï¢ÅêÃæ¤Ç¤¹¡£¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¸á¸å6»þ¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£