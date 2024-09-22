ÉðÅÄÅ´Ìð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÏÃÂê¤ÇÄ¹¼ÜÇ®ÊÛ¢ª´ª°ã¤¤¡¡ÅìÌî¹¬¼£¡Ö¼ýÏ¿¸å¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¤È¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡²Î¼ê¡¦ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬£²£²Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡££µ£°¡Ý£µ£°¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÉðÅÄ¡££Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¡ÖÉðÅÄÀèÇÚ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¥¸¡¼¥ó¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤¬¤¹¤²¤¨¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡££±È¯ÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿»þ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£°ìÎÝ¤¢¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢Êâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡Éé¤Ë¤¢¤¨¤Æ½Ð¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡£¡ØÂçÃ«¤ÎÊâ¤¯»Ñ¤òÃ¯¤¬¸«¤¿¤¬¤ë¡¢¤È¡£·É±ó¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¤é¤·¤¯¾¡Éé¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤é¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¡Ù¡£¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¡£Éé¤±¤¿Êý¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ°¤ÎÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡£Éé¤±¤ë¤Ë¤³¤È¤«¤¤¤Æ¡¢¸À¤¤Êý¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡¼¡×¤È°ìµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤á¤ÎÉðÅÄ¤ÎÏÃ¤ò¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤µ¤¨¤®¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÅìÌî¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¡Ö°ì±þ¡¢¼ýÏ¿½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ù¤Ç¥ª¥ó¥ê¡¼¡Ê¢¨²»¤Î¤ß¤òÏ¿²»¤·¤Ê¤ª¤¹¡Ë¤È¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥½¥Õ¥È¤ËÄûÀµ¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê¢¨ËÜµò¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤È¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡×¡ÊËÜµò¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë¤ò£³ÅÙ¤È¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉðÅÄ¤Ï¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¼Õºá¤Î¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅìÌî¤¬¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÍ¥¤·¤¤¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£