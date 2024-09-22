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M2¡§Lucid Dream
M3¡§where I belong
M4¡§Hazed Reality
M5¡§The Revelation
M6¡§ORTUS
M7¡§BRIGHT SIDE
M8¡§SKIN DEEP
M9¡§Embers
M10: HOLLOW
M11: ODDLORE CYPHER ¡ÚDance¡Û
M12: ¿ðÌ´
M13: ODDLORE CYPHER ¡ÚRap¡Û
M14: STRUGGLE
M15: Coming Dawn
M16: ONE BY ONE
M17: Footsteps
M18: Lucid Dream
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