¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¶ËÃ×¤ËÅþÃ£¡©¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ëà¥¹¥¹¥¤Î³è¤±Êýá¤Ë¾Î»¿¤Î5.2Ëü¤¤¤¤¤Í
½©¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥¹¥¡£¤½¤è¤½¤è¤ÈÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤ë»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤À¤«ÎÃ¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥¹¥¤ò¡¢È´·²¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç²È¤Ë¾þ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡£X¾å¤ÇÏÃÂê¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤À¡£
ÎÐ¿§¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¶¹´Ö¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¿¤Ó¤ë¥¹¥¹¥¡£¿§Ì£¤â¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌöÆ°´¶¤â¤¹¤´¤¤¡£
2024Ç¯9·î17Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥å¥ó¡Ê¡÷fkjk¡Ë¤µ¤ó¤¬
¡ÖÏÂ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ç¤ªÃÄ»ÒÇã¤Ã¤¿¤é¤¹¤¹¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¾þ¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËÀ¸¤±¤Æ¤¿¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê"¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÊýË¡"¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥¹¥¤Î¤è¤µ¤ò¡¢¸«»ö°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÉÓ¤¬Ìµ¤¯¤Æ...
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï5Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê20ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥½¥Õ¥¡¤Î¿§¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÁð¸¶¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï...À¸¤±²Ö¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï...¡×
¡Ö»Â¿·¡ª¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥»¥ó¥¹¤Î²ô¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¾å¤Ë´¶À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¡¢¡×
¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬20Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥¹¥¤òÀ¸¤±¤¿¤Î¤Ï11ºÐ¡Ê¾®5¡Ë¤ÎÌ¼¡£³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¨¤ä¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²ÖÉÓ¤¬²È¤Ë¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¾þ¤í¤¦¤«¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÌ¼¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¾þ¤êÊý¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËÀ¸¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥¹¥¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È
¡ÖÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤À¤Ê¡Á¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÂç¿Í¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Ï¡Ø¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¹¥¤Î¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï18Æü¡¢¤³¤¦¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¼òÉÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¢É÷¾ð¤¬...¡×