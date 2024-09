サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』第1話にて、MCを務めるSHINeeのテミンが登場し、その華やかさに注目が集まった。

【映像】デビューした当時のSHINeeテミンと現在の姿

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE(エース)”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加している。MCはSHINeeのテミンが務める。

「シルエットだけでかっこいい!」テミンの登場に悲鳴

7グループのメンバーたちが集まった会場へ、MCとしてテミンがスターのオーラをまといながら入場してくると、出演者は大きな拍手と歓声で出迎える。中には興奮のあまり「シルエットだけでかっこいい!」「オーマイガー!」「真のエースだよ」と、悲鳴を上げて飛び上がるメンバーも。

SHINeeのメンバー、そしてソロアーティストとして圧倒的なスター性を持つテミン。2021年5月から2023年4月まで兵役の義務を履行していたが、除隊後もアイドルとして精力的に活動しており、31歳を迎えた今も、パフォーマンスにますます磨きをかけている。参加者からはロールモデルとして憧れられる存在だ。

視聴者からも、あまりのテミンのスター性の高さに、「テミンis ACE」「デビュー当時から変わらない美しさ」「老けないなほんと」「オーラ凄い」「テミン待ってた!」と大きな反響が寄せられた。

(『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』/ABEMA K-POPチャンネル)