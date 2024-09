MISAMOが、11月6日に発売する2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』に収録される楽曲のクレジットが表記されたトラックリストを公開した。

(関連:Google×MISAMO、コカ・コーラ×NewJeans……相次ぐ世界的企業のCM起用 K-POPが映し出すトレンド)

今回収録される楽曲は全10曲。リード曲「Identity」には、前作リード曲「Do not touch」同様、J.Y. Parkが作詞に参加。サブリード曲「NEW LOOK」は、安室奈美恵の同名曲カバーとなる。そのほか、メンバーソロ曲「Misty」「Money In My Pocket」「Mirage」のタイトルと共に、メンバーの作詞参加も公開された。

(文=リアルサウンド編集部)