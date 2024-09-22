＜個人投資家の予想＞ 09月22日 16時 ＜個人投資家の予想＞ 09月22日 16時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(8035) 東エレク 東証プライム

(3778) さくらネット 東証プライム

(3680) ホットリンク 東証グロース

(5831) しずおかＦＧ 東証プライム

(5844) 京都ＦＧ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4592) サンバイオ 東証グロース

(2932) ＳＴＩＦＨＤ 東証スタンダード

(9362) 兵機海 東証スタンダード

(7683) ＷＡ 東証グロース

(9828) ゲンキＧＤＣ 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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