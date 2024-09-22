■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8035) 東エレク　　　 東証プライム
(3778) さくらネット　 東証プライム
(3680) ホットリンク　 東証グロース
(5831) しずおかＦＧ　 東証プライム
(5844) 京都ＦＧ　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4592) サンバイオ　　 東証グロース
(2932) ＳＴＩＦＨＤ　 東証スタンダード
(9362) 兵機海　　　　 東証スタンダード
(7683) ＷＡ　　　　　 東証グロース
(9828) ゲンキＧＤＣ　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS