＜個人投資家の予想＞ 09月22日 16時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8035) 東エレク 東証プライム
(3778) さくらネット 東証プライム
(3680) ホットリンク 東証グロース
(5831) しずおかＦＧ 東証プライム
(5844) 京都ＦＧ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4592) サンバイオ 東証グロース
(2932) ＳＴＩＦＨＤ 東証スタンダード
(9362) 兵機海 東証スタンダード
(7683) ＷＡ 東証グロース
(9828) ゲンキＧＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8035) 東エレク 東証プライム
(3778) さくらネット 東証プライム
(3680) ホットリンク 東証グロース
(5831) しずおかＦＧ 東証プライム
(5844) 京都ＦＧ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4592) サンバイオ 東証グロース
(2932) ＳＴＩＦＨＤ 東証スタンダード
(9362) 兵機海 東証スタンダード
(7683) ＷＡ 東証グロース
(9828) ゲンキＧＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS