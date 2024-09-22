名古屋vs川崎F スタメン発表
[9.22 J1第31節](豊田ス)
※16:00開始
主審:Abdulhadi Al Asmar Al Ruaile
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 8 橘田健人
DF 13 三浦颯太
MF 10 大島僚太
MF 17 遠野大弥
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 20 山田新
控え
GK 98 山口瑠伊
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
DF 44 セサル・アイダル
MF 14 脇坂泰斗
MF 30 瀬川祐輔
FW 9 エリソン
FW 11 小林悠
監督
鬼木達
※16:00開始
主審:Abdulhadi Al Asmar Al Ruaile
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 17 倍井謙
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 8 橘田健人
DF 13 三浦颯太
MF 10 大島僚太
MF 17 遠野大弥
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 20 山田新
控え
GK 98 山口瑠伊
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
DF 44 セサル・アイダル
MF 14 脇坂泰斗
MF 30 瀬川祐輔
FW 9 エリソン
FW 11 小林悠
監督
鬼木達