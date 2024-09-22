¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×Ä¹ºê¤¬¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤ÊÇòÀ±¡ª ¡È¥È¥é¥¹¥¿¡É¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç·²ÇÏ·âÇË¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï£¹·î22Æü¡¢J£²Âè32Àá¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Þ¤Ç¾¡ÅÀº¹11¤Î£³°Ì¡¦Ä¹ºê¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢47Ê¬¤Ë°ÂÉôÂçÀ²¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£75Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë´°À®¤¹¤ë¡ØPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡Ù¤ÇÀï¤¦Ä¹ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹ºê¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÀÚ¤ÊÃÏ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÇòÀ±¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÄ¹ºê¾¡¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÅ¥½¤¯Ç´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥¹¥¿Í½ª¤ÎÈþ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥È¥é¥¹¥¿¡ª¡ªºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Þ¤Ç¾¡ÅÀº¹11¤Î£³°Ì¡¦Ä¹ºê¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢47Ê¬¤Ë°ÂÉôÂçÀ²¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£75Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë´°À®¤¹¤ë¡ØPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡Ù¤ÇÀï¤¦Ä¹ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹ºê¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÀÚ¤ÊÃÏ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÇòÀ±¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÄ¹ºê¾¡¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÅ¥½¤¯Ç´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥¹¥¿Í½ª¤ÎÈþ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥È¥é¥¹¥¿¡ª¡ªºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô