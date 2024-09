ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、和と洋いずれの玄関にもしっくりと馴染む、ディズニーデザイン「木目がきれいなステンレス表札」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「木目がきれいなステンレス表札」

© Disney

価格:11,990円(税込)

サイズ:約15×15×0.08cm

主材:18-8ステンレススチール(塩化ビニルシート貼付)

付属品:接着剤

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品のお届けは申し込みから約3〜4週間

※プレートの大きさや文字数によってデザインや文字のサイズが多少異なります

※ご注文後のキャンセル及び不良品以外の返品・交換は不可

上質感あふれる木目とディズニーのモチーフが魅力の表札。

15cm角の正方形サイズの戸建用です。

木目調なので和と洋、いずれの玄関にもしっくりと馴染み、玄関まわりをスタイリッシュに演出してくれます!

デザインは「ミッキーモチーフ」、「ミッキー&ミニー」、「ミッキー&フレンズ」の3種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの表札。

上下にさりげなくあしらわれたミッキーモチーフがかわいい☆

シンプルで上品な柄になっています。

ミッキー&ミニー

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの表札。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットが対角に配され、ストーリー性があって楽しい!

今にもラブラブなやり取りが聞こえてきそうです。

ミッキー&フレンズ

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインの表札。

四つ葉のクローバーに「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「プルート」をシルエットで描いています。

ひょっこりと顔を出している姿がユニークで愛らしさ満点◎

© Disney

<素材アップ>

質感のよいステンレス素材にダークブラウンの木目柄シートを貼り付け、落ち着いた印象に。

仕上がりは、漢字のみ、アルファベットのみ、漢字・アルファベット混合(配置変更不可)の全てから選択可能です。

文字数は、漢字3文字、アルファベット11文字まで。

書体は、丸ゴシック体、隷書体、流隷体、クラフト体から選択可能です。(漢字アルファベット混合の場合はどちらも同じ字体になります)

アルファベットは全て大文字、頭だけ大文字、すべて小文字の3種類から選択可能。

キャラクターシルエットにあたたかみのある木目柄が素敵。

和と洋いずれの玄関にもしっくりと馴染む、ディズニーデザイン「木目がきれいなステンレス表札」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豊富なデザインから選べる!ベルメゾン ディズニー「木目がきれいなステンレス表札」 appeared first on Dtimes.