今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 Lぬいぐるみ “サリー”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 Lぬいぐるみ “サリー”

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約16×10×50cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ティム・バートン監督によるアニメーション作品『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』

2023年に劇場公開から30年を迎えた、日本語タイトル『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』として知られる名作です。

そんな『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「サリー」のぬいぐるみが、セガプライズに登場。

約50センチの大きなサイズで、つぎはぎの服や体の縫い目もしっかり再現されています。

ハロウィン・タウンの住人らしいブギーな雰囲気に、かわいらしさも感じるぬいぐるみ。

ハロウィンシーズンにもぴったりなディズニーグッズです!

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「サリー」をデザインした大きなぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 Lぬいぐるみ “サリー”は、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

