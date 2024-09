Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLEが22日、都内でライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』 を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』(9月13日公開) の大ヒット御礼舞台挨拶に登壇した。 舞台挨拶では今の想いや、SNSで寄せられたファンからの質問に答えた。併せて、オリジナルサウンドトラック『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』を9月23日AM0時より配リリースすることが発表された。

【写真】『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』大ヒット御礼舞台挨拶の模様

本作は2023年の12月から今年の3月まで行われたMrs. GREEN APPLEのライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化したもの。9月13日に初日を迎え、13日の初日に 7 万5千人強を動員し、興収約2.65億円を記録。翌9月14日、15日の週末の2日間で動員約6万5千人、興収約 2.3 億円を積み上げ、週末の 3 日間で興収約 4 億9400万円、動員 14万人強となった。これにより全国週末興行収入ランキング(9月 13日~15日興行通信社)で、興行収入第1位を獲得した。

今回、大ヒットを記念して、くす玉が登場。メンバーは「映画のやつじゃん!」と大興奮する場面も。

本作が興行収入第1位を獲得したことについて、大森元貴(Vo/Gt)は、「ちょっと信じられないですね。ライブツアーを映画にするっていうことだけで、少しちょっと変わった話ではあるので、我々も普段しない違った畑のお芝居と表現を交えながらという映画なので、どういう風に伝わるかとちょっとドキドキしてたんですけども、すごく嬉しいし、とても光栄です」と喜びを語った。

また、オリジナルサウンドトラック『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』を9月23日AM0時より配リリースすることが発表された。映画全編を彩る全16曲は、これまで映画本編内でしか聴くことができなかったが、このリリースにより、サウンドトラックアルバムとして存分に堪能できることとなる。