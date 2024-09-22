世界遺産の玉門関を訪ねて 中国甘粛省敦煌市
4日、玉門関の大方盤城。（敦煌＝新華社記者/陳斌）
【新華社敦煌9月22日】中国甘粛省西北部の河西回廊最西端にある古代シルクロードの関所跡、玉門関遺跡は、敦煌市中心部から北西90キロ余りの地点に位置し、周辺はゴビ砂漠が十数万平方キロにわたり広がる。遺跡エリアは小方盤城を中心に、東側は大方盤城、西側は漢代長城となっており、2014年に「シルクロード:長安−天山回廊の交易路網」の一部としてユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界文化遺産に登録された。
玉門関の大方盤城。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
4日、玉門関の大方盤城。（敦煌＝新華社記者/陳斌）
玉門関の大方盤城。（7月17日、ドローンから、敦煌＝新華社記者/郎兵兵）
玉門関の大方盤城と猫。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
玉門関の大方盤城。（7月17日、ドローンから、敦煌＝新華社記者/郎兵兵）
玉門関の小方盤城。（7月17日、ドローンから、敦煌＝新華社記者/郎兵兵）
玉門関の小方盤城。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
玉門関の小方盤城。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
玉門関の小方盤城。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
玉門関の小方盤城遺跡を訪れた観光客。（8月25日撮影、敦煌＝新華社記者/范培珅）
玉門関の小方盤城遺跡を訪れた観光客。（8月25日撮影、敦煌＝新華社配信/張暁亮）
玉門関の漢代長城。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
玉門関の漢代長城。（7月17日、ドローンから、敦煌＝新華社記者/郎兵兵）
玉門関の漢代長城。（8月25日撮影、敦煌＝新華社記者/范培珅）
玉門関の当谷燧（とうこくすい）と漢代長城。（7月17日、ドローンから、敦煌＝新華社記者/郎兵兵）
玉門関の漢代長城を巡回する文化財保護員。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
玉門関の漢代長城を訪れた観光客。（7月16日撮影、敦煌＝新華社記者/馬寧）
玉門関の大方盤城付近で餌を探す牛の群れ。（7月17日、ドローンから、敦煌＝新華社記者/郎兵兵）