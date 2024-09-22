¡ÖÈþÇòÁÐ»Ò¡×24ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬£±Ç¯°Ê¾å¤Ö¤êSNS¹¹¿·¤ÇÂçÈ¿¶Á¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¡©¡×
ÁÐ»Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¤ß¤Ê¡¢¤Þ¤ê¤¢¡Ê¤È¤â¤Ë24¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Íá°á¤Ç¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¡1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎSNS¹¹¿·¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎDM¤ä»öÌ³½ê¤Ø¤Î¤ª¼ê»æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅù¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö¤Þ¤¿º£Æü¤«¤éÅê¹Æ¤¹¤ë¤Í¡¡#twins #ÁÐ»Ò#Íá°á¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþÇòÁÐ»Ò»ÐËå¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í!¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÇºÇ¹â¤Î²Æ¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤©¡ªÅê¹Æ¤Ïµ×¡¹¡ª¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Åê¹Æ¤·¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤È¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ»ÐËå¤Ï°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Ç¡¢17Ç¯1·î³«»Ï¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£18Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¡×¤Ë¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢20Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¡£21Ç¯10·î¤«¤éTBS·Ï¡ÖTHE TIME,¡×¤Î¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼½¢Ç¤¡£22Ç¯6·îËö¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÍýÍ³¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£