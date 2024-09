「ノジマTリーグ 2024-2025シーズン」は22日、カルッツかわさきにて木下アビエル神奈川と日本生命レッドエルフの試合が行われる。試合前に両チームのオーダーが発表された。

■今季2度目の日本生命戦へ

KA神奈川はホーム開幕戦となった前日の京都カグヤライズ戦では主力が躍動し、ストレート勝利。盤石の布陣が機能した。

迎えた日本生命との試合では張本美和が開幕から3試合連続2点起用で、長粼美柚とダブルス起用。2番手のシングルスには平野美宇が入り、張本美、木原美悠がシングルスで並ぶことになった。

昨年のプレーオフ覇者である日本生命は、笹尾明日香が麻生麗名とダブルスで組み1番手。2番手には16歳の竹谷美涼が入り、森さくら、笹尾がそれぞれ3番手、4番手を務める。

KA神奈川は勝てば開幕から3連勝を飾ることになる。昨季覇者の日本生命を下し、好スタートを切ることができるか。

■両チームのメンバー

張本美和/長粼美柚 vs. 笹尾明日香/麻生麗名

平野美宇 vs. 竹谷美涼

張本美和 vs. 森さくら

木原美悠 vs. 笹尾明日香