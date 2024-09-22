【オールカマー・馬体重】レーベンスティールは484kg(+2)、ステラヴェローチェは508kg(±0)
9月22日に中山競馬場で行われる第70回オールカマー(3歳上・GII・芝2200m)の馬体重が発表された。
前走のエプソムCで重賞2勝目を挙げたレーベンスティール(牡4、美浦・田中博康厩舎)は484kg(+2)。強敵相手に好走してきたステラヴェローチェ(牡6、栗東・須貝尚介厩舎)は508kg(増減なし)。
発走予定時刻は15時45分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 サリエラ 424(0)
2 ラーグルフ 500(-2)
3 アウスヴァール 482(-12)
4 レーベンスティール 484(+2)
5 ステラヴェローチェ 508(0)
6 アルビージャ 522(-4)
7 ヤマニンサンパ 482(+8)
8 ニシノレヴナント 490(0)
9 キラーアビリティ 482(+4)
10 フェーングロッテン 464(-4)
11 サヴォーナ 526(-4)
12 ロバートソンキー 478(-14)
13 ナイママ 482(-6)
14 リカンカブール 490(0)
15 ミクソロジー 444(+10)