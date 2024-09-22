Ç»ô¤¤¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¸«¤¿¸÷·Ê¤¬Âº¤¹¤®¡¡6.9Ëü¿Í¤â¤óÀä¤Îà¤µ¤ß¤·¤ó¤Üá¤Î¿²Áê¤¬¥³¥Á¥é
¥Ú¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¿²¾²¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤²È¡¦°¦Ç²È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤¢¿²¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦»þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈà¤é¤È¤¤¿¤é°¦¤é¤·¤¤¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¡¢Â¿¾¯¤Îµç¶þ´¶¤Ç¤µ¤¨¡¢¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤é......¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼ä¤·¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ô¤¤Ç¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡Ö¹õÇ¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é¡×¤ÎÃø¼Ô¡¦AKR¡Ê¡÷bou128¡Ë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤À¡£
2024Ç¯9·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ï¡¢°¦Ç¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¹¤Î¹õÇ¡Ö¤í¤ó¡×¤¯¤ó¤È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Í¤ë¤Î¡©¡×
¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤ëAKR¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¿²¾²¤Ç¤ªµÙ¤ßÃæ¤Î¤í¤ó¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ô¡×¤È¿²Â©¤ÇÊÖ»ö¤¹¤ë¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤éÆ°¤¯µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤«...¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·µ¤¤Ê´¶¤¸¤ò¤À¤·¤Ä¤Ä¡¢AKR¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤ê
ÍâÄ«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È...
ÍâÄ«¡¢¼«Ê¬¤Î¿²¾²¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤í¤ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤éAKR¤µ¤ó¤ÎÉÛÃÄ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª
¤·¤«¤â¡¢²£¤Ë¤Ê¤ëAKR¤µ¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Î¸å¤íÂ¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Ãå¡£
¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä¤È¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÈÕ¤ÏÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌëÃæ¤ËÆÈ¤ê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÍÈ©¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É°¦¤é¤·¤¤¡¢¤í¤ó¤¯¤ó¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï9Ëü1000·ï¡Ê20ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¤í¤ó¤µ¤ó¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ï¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡¼¡×
¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Íw¡×