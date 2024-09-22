¤°¤º¤Ã¤¿2ºÐ»ù¡¢»×¤ï¤ÌÇ¼ÆÀ¥·ー¥ó¤Ë5.4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¯¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×¡ÖÃç´Ö¤¤¤¿¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤·¤³¤Ô(@moshikopi)¤µ¤ó¤Î2ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£2ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³°½ÐÀè¤Ç¤ªÃã¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿å¤¬¤¤¤¤¤Èµã¤­¶«¤ó¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤·¤³¤Ô¤µ¤ó¡£2ºÐ»ù¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤·¤³¤Ô¤µ¤ó¤¬Ç±¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Ï¡©¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ËÇº¤à¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤­¤Ã¤È¶¦´¶¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¡£

¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¤¤Ä¤â»î¹Ôºø¸í

2ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê¼çÄ¥¤âÀ®Ä¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Î´õË¾¤òÁ´¤Æ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÅÁ¤¨¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤ÎÉôÊ¬¤âÂç¤­¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤â¤·¤³¤Ô¤µ¤ó¤Ï2ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë³°½ÐÀè¤Ç¡Ö¤ªÃã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ª¿å¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤ªÃã¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿å¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

³°¤Ç¡Ö¤ª¤Á¤ã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ß¤¸¤å¡Ê¿å)¤¬¤¤¤¤¤Î¡ª¡ª¡×¤Èµã¤­¶«¤Ö2ºÐ»ù¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ªÃã¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ªÃã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ªÃã¤ß¤º¤À¤è¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤é¡Ö¤ª¤Á¤ã¤ß¤¸¤å¤«¡Ä¡£¡×¤È¸À¤Ã¤Æ°û¤ó¤À¤Î¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£
·è¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¼ê¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ÎÃ±½ã¤µ¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¡£¡£

¤ªÃã¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤ªÃã¤ß¤º¤À¤è¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤·¤³¤Ô¤µ¤ó¡£·ù¤À¤Èµã¤­¶«¤Ö¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤êÇ¼ÆÀ¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤ªÃã¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢¤ªÃã¤ß¤º¤Ï¥®¥ê¥®¥êµö¤»¤ë¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤Ë¥­¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¿å¤¬¤¤¤¤¤Èµã¤­¶«¤ó¤À¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£

Æü¡¹¼êÃµ¤ê¤ÇÂçÊÑ¤Ê°é»ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤òÊ¸»ú¤ä¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£

µ­»öºîÀ®: ¤³¤Ó¤È

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë