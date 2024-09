完全新作的アニメ『らんま1/2』のPV第2弾が公開! 最新映像やanoが歌う主題歌、キャストボイスなどをひと足先に楽しんじゃおう。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家だ。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作。物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーである。この度新たに、第2弾PVが公開!今回の映像では、完全新作的アニメの最新映像が豊富に使用され、先日新たに解禁となった追加キャラクターのボイスや、anoが歌うオープニングテーマ『許婚っきゅん』(いいなずっきゅん)の音源も初お披露目されている。

第2弾PVでは、夕暮れのなかを歩く乱馬とあかねのムード溢れるシーンが一変、響良牙や九能帯刀、小太刀、三千院帝、白鳥あずさなどが続々と登場。乱馬の名台詞と共にちょっといい雰囲気を醸し出す許嫁同士や、個性あふれるキャラクターたちのドタバタ劇を主題歌とともに味わえるPVは、ますます作品への期待が高まること間違いなし!あわせて、順次全国放送となる日本テレビ系列局30局の一覧情報を公開。放送開始日時も公開となり、最速初回放送は日本テレビでの10月5日(土)24:55からとなる。見逃さぬよう、ぜひ今のうちにチェックしておこう。また、10月9日(水)リリースのano『許婚っきゅん』の期間生産限定盤ジャケットのイラストを発表。MAPPAによる描き下ろしとなっており、キャラクターが盛りだくさんに描かれた賑やかなイラストとなっている。さらに、10月3日(木)に開催が予定されている「特別先行上映会&トークショー」について、トークショー部分の無料ライブ配信がアニメ公式Xにて実施決定!本イベントはXで作品への応援コメントをツイートした方の中から抽選で300名が招待されるプレミアイベントだったが、応募者多数につき、この度トークショー部分のみ無料でライブ配信を行うことが発表された。視聴URLや詳細は後日発表となる。(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会