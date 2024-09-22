ÉÍÅÄ·É»Ò»á¡¡ÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô9»á¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¡ÈÁ´°÷¥¹¥ë¡¼¡É¤Ë¡ÖÃ¯¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤â²þ³×¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍÅÄ·É»Ò»á¤¬22Æü¡¢TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2013Ç¯¤Î»²±¡ÁªÁ°¤ËÅö»þ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë²ñÄ¹¤é¤È¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¤¬17ÆüÉÕÄ«´©¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤ÈÅö»þ¤Î²ñÄ¹¤ÎÆÁÌî±Ñ¼£»á¤é¤¬ÅÞËÜÉô¤ÎÁíºÛ±þÀÜ¼¼¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÏÆ±Æü¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤«¤éÄ´ºº¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¡¢17ÆüÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Önews23¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¡Ê27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¸õÊä¼Ô9»á¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤´¼«¿È¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¶µÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤ÎºÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤·¤¿¤éµó¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤¯¤â¡¢1¿Í¤â¼ê¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¶Ã¤¡×¡ÖÇØ¶Ú¤¬Åà¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíºÛÁª¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ò¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯²áµî¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î¢¶âÌäÂê¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡È¿·¤·¤¤Ì¤Íè¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¸Ç¤á¤Æ¤ë¤Ê¤È¡¢°õ¾ÝÁàºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤É¤Î¸õÊä¤âºþ¿·¤È¤«²þ³×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¶õÁÂ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö1¤Ä¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤â¡ÈºÆÄ´ºº¤·¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÁÈ¿¥Åª´ØÍ¿¤¬¤Ê¤¤¡É¡È°ÂÇÜÁíÍý¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ´ºº¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°Äó¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤âÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Ï·ë¹½¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤ÎÊý¤âº£¤É¤ó¤É¤ó¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÄ°÷É¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¿äÁ¦¿Í¤ÎÃæ¤ËÎ¢¶âµÄ°÷¡¢½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡È»ä¤Ï¿·Ê¹¤ËºÜ¤ë¤Þ¤ÇÃ¯¤¬¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÄ´ºº¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤¤Á¤ó¤È²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃ¯¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤â²þ³×¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£