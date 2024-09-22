【洪水警報】香川県・善通寺市、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町に発表
気象台は、午後1時28分に、洪水警報を善通寺市、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を善通寺市、まんのう町に発表しました。
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香川県では、22日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■丸亀市
□洪水警報
22日昼過ぎに警戒
■善通寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
22日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
22日昼過ぎに警戒
■観音寺市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
22日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
22日昼過ぎに警戒
■三豊市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
22日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
22日昼過ぎに警戒
■綾川町
□洪水警報【発表】
22日昼過ぎに警戒
■琴平町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
22日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
22日昼過ぎに警戒
■多度津町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
22日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
22日昼過ぎに警戒
■まんのう町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
22日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
22日昼過ぎに警戒