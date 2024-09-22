¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¡¦üâÅÄ¿¿´õ¡Ö»ä¤â¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¡× µþÅÔÎ¾ÍÎ¡¦¿ù»³¿´·î¤Î¡ÈÄü¤á¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡É ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2024¡ÛµþÅÔÎ¾ÍÎ¹âÅù³Ø¹»¡¼µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹âÅù³Ø¹»
¡Ú±ÇÁü¡ÛµþÅÔÎ¾ÍÎ¡¦¿ù»³¿´·î¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¹ë¹»¤¬½¸¤¦¥ê¡¼¥°Àï¡¦U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2024¡×¤Ï³«Ëë3½µÌÜ¡£9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÁ°Æü¤Ë°ú¤Â³¤¤¤ÆÅìÍÎÂç³Ø ÀÖ±©Âæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ HELSPO HUB-3¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç»Í»î¹ç¡ÊÃË»ÒÆó»î¹ç¡¢½÷»ÒÆó»î¹ç¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Âè°ì»î¹ç¡Ê½÷»Ò¡Ë¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡¦µþÅÔÎ¾ÍÎ¹âÅù³Ø¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤ÈµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Ë¤è¤ëµþÅÔÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏIH²¦¼Ô¤ÎµþÅÔÀº²Ú¤¬2Q¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¸¤ê¤¸¤ê¤Èº¹¤ò¹¤²¤ëÃæ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÇ³«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤µþÅÔÎ¾ÍÎ¤Ï»Ä¤ê1Ê¬50ÉÃ¡¢8ÅÀº¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¿ù»³¿´·î¡Ê3Ç¯/SG/2ÈÖ¡Ë¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ®¹¶¤ËÆþ¤ë¡£
1ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥¿¡¼¥ó¤ò¶î»È¤·¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¿ù»³¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥ê¥ó¥°¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò½¦¤Ã¤¿µþÅÔÀº²Ú¤Î»ÊÎáÅã¡¦ÎÓºéÎÉ¡Ê3Ç¯/PG/4ÈÖ¡Ë¤¬º£ÅÙ¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ÎÓ¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ë²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¥æ¥µ¥Õ ¥Ü¥é¥ó¥ì¡Ê3Ç¯/C/18ÈÖ¡Ë¤ËÉâ¤µå¤Ç¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2¿Í¤Î´Ö¤ËÇØ¸å¤«¤é³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢Àè¤Û¤É¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿ù»³¤À¤Ã¤¿¡£
¿ù»³¤ÎËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ë¤è¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ï¡¢²òÀâ¤Î½÷»Ò¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î郄ÅÄ¿¿´õÁª¼ê¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ë¡Ä¡Ä»ä¤â¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ÏµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤¬Ç´¤ëµþÅÔÎ¾ÍÎ¤ò69¡Ý67¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£