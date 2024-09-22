ÅÄÃæ¾Âç¡¢28Æü¤Ëº£µ¨½éÅÐÈÄ¡¡³ÚÅ·¡¦º£¹¾´ÆÆÄ¡Ö±Æ¶ÁÎÏÂç¤¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤Îº£¹¾ÉÒ¹¸´ÆÆÄ¤Ï22Æü¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë»Ä¤ê3¾¡¤ÈÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤¤ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ò28Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î¥Ã¦¼Ô¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡ÖÅÄÃæ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÕÀè¤«¤éÀºÎÏÅª¤ËÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç3·î²¼½Ü¤ËÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£8·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢9·î13Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢º£¹¾´ÆÆÄ¤é¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ëÃæ¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë7²ó¤ò7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£