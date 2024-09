国際サッカー連盟(FIFA)は21日、クラブ年間世界一を決める「FIFAインターコンチネンタルカップ2024」の決勝を12月18日にカタールで開催すると発表した。併せて試合日程も発表されており、初戦のアジア王者対オセアニア王者の対戦は今月22日に行われる。この大会はクラブワールドカップが25年大会から32チーム制に拡大される一方で4年に一度の開催になることを受け、各年度のクラブ年間世界一を決めるものとして設定された。ただ従来のクラブW杯などを進化させたものであり、新大会の扱いではないという。そのため前回王者は昨年のクラブW杯を制したマンチェスター・シティとなる。

カタール政府幹部はカタールW杯決勝から丸2年の日に決勝を開催することを受けて「また権威あるサッカートーナメントの開催機会を得たことは、カタールが世界最高峰のスポーツ大会を実施できることを証明する」と誇らしげに伝え、「2022年のレガシーを披露する新たな素晴らしい大会で素晴らしい選手を迎えることを楽しみにしている」と意気込んでいる。以下、大会日程と大会概要●2024年大会の日程(▼=各ラウンド名称)▼FIFAアフリカ・アジア・パシフィックカッププレーオフ9月22日[1] アルアイン (アジア王者) vs オークランド・シティ(オセアニア王者) [アルアイン/UAE]▼FIFAアフリカ・アシア・パシフィックカップ10月29日[2] アルアハリ(アフリカ王者) vs [1]の勝者 [カイロ/エジプト]▼FIFAダービー・オブ・アメリカス12月11日[3] 南米王者(未定) vs パチューカ(北中米カリブ海王者) [ドーハ/カタール]▼FIFAチャレンジャーカップ12月14日[4] [3]の勝者 vs [2]の勝者 [ドーハ/カタール]▼FIFAインターコンチネンタルカップ(決勝)12月18日[5] レアル・マドリー(欧州王者) vs [4]の勝者 [ドーハ/カタール]●大会概要▼ステージA(FIFAアフリカ・アシア・パシフィックカップ)オセアニア王者は各大会で1回戦から参戦。アジア王者とアフリカ王者は1年ごとに1回戦と2回戦のどちらから参戦するかを変更する。1回戦はアジア王者/アフリカ王者のホームで行い、2回戦は1回戦に参加しなかったアジア王者/アフリカ王者のホームで開催する。2回戦の勝者がプレーオフ(FIFAチャレンジャーカップ)に進出する。▼ステージB(FIFAダービー・オブ・アメリカス)北中米カリブ海王者と南米王者が対戦する。ホーム開催権は1年ごとに変更され、勝者がプレーオフに進出する。(2024年は中立地)▼プレーオフ(FIFAチャレンジャーカップ)ステージA勝者とステージB勝者が対戦する。会場は中立地。勝者が決勝に進出する。▼決勝プレーオフ勝者と欧州王者が対戦する。会場は中立地。勝者がその年のチャンピオンに輝く。