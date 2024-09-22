讃岐vs松本 スタメン発表
[9.22 J3第29節](ピカスタ)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 32 松原快晟
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 47 西野奨太
MF 6 長谷川隼
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 15 岩本和希
FW 19 赤星魁麻
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
控え
GK 16 村山智彦
DF 2 宮部大己
DF 7 馬渡和彰
MF 6 山口一真
MF 22 佐相壱明
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
監督
霜田正浩
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 32 松原快晟
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 47 西野奨太
MF 6 長谷川隼
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 15 岩本和希
FW 19 赤星魁麻
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
控え
GK 16 村山智彦
DF 2 宮部大己
DF 7 馬渡和彰
MF 6 山口一真
MF 22 佐相壱明
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
監督
霜田正浩