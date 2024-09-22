¡Ö´°Á´¤Ê²øÊª¤À¡×°ÜÀÒ¸å£²Àï£²È¯¡ª ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à´äÅÄÃÒµ±¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡ÖÍ¥¤ì¤¿MF¤¬»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡×
¡¡º£²Æ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿´äÅÄÃÒµ±¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£¹·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£³Éô¤ÎÂè£·Àá¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¥í¥¶¥é¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿´äÅÄ¤Ï14Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍMF¤ÏÁ°Àá¤Î¥ì¥¯¥µ¥àÀï¡Ê£³¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Î°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2024Ç¯²Æ¤Ë³¤³°¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBirmingham Mail¡Ù¤Ï¡¢ºÎÅÀµ»ö¤Ç´äÅÄ¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö£¹ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÃ¯¤â¤¬Èà¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£Èà¤ÏÍ¥¤ì¤¿MF¤¬»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥¹¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØThe Scottish Sun¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°Àï£²»î¹ç¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÀÌó¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï´°Á´¤Ê²øÊª¤À¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä´äÅÄ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£¹·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£³Éô¤ÎÂè£·Àá¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¥í¥¶¥é¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿´äÅÄ¤Ï14Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍMF¤ÏÁ°Àá¤Î¥ì¥¯¥µ¥àÀï¡Ê£³¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Î°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2024Ç¯²Æ¤Ë³¤³°¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBirmingham Mail¡Ù¤Ï¡¢ºÎÅÀµ»ö¤Ç´äÅÄ¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö£¹ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÃ¯¤â¤¬Èà¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£Èà¤ÏÍ¥¤ì¤¿MF¤¬»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥¹¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØThe Scottish Sun¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°Àï£²»î¹ç¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÀÌó¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï´°Á´¤Ê²øÊª¤À¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä´äÅÄ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô