今季のチェルシーは開幕から好調を維持している。



プレミアリーグ第5節、アウェイでウェストハム・ユナイテッドと対戦したチェルシーは前半4分にセネガル代表FWニコラス・ジャクソンが先制点を挙げると、続く前半18分にもまたしてもジャクソンが今季4ゴール目となる追加点を記録。後半47分にはイングランド代表MFコール・パルマーがダメ押しとなる3点目を挙げ、3-0と大勝を収めた。





Moises Caicedo's numbers against West Ham



Won the most duels (13)

Had the most tackles (4)

Provided one assist

Created a big chance

Had 87% pass accuracy



