ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Îà´Ø·¸áºÆÉâ¾å¤Ë¡ÖÁíºÛÁª¼«ÂÎ¤â½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬£²£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î²ñÄ¹¤¬ÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ä¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤ÎÈ¿±þ¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï£±£·Æü¡¢°ÂÇÜ»á¤¬£²£°£±£³Ç¯¤Î»²±¡ÁªÄ¾Á°¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÎÁíºÛ±þÀÜ¼¼¤Ç¶µ²ñ²ñÄ¹¤é¤ÈÌÌÃÌ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î£¹Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¡Ö¶µÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤ÎºÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤â¡¢£±¿Í¤âÈ¿±þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÅÞ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤ÎµÄ°÷¤ÎÌäÂê¤ä¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÅÞ¤ò²þ³×¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ëº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ê¤òµó¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ·ë¶ÉÊÑ¤¨¤ëµ¤¤Ê¤ó¤«Ã¯¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁª¼«ÂÎ¤â½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤Î¼Ì¿¿£±¤Ä¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¡¢µìÅý°ì¶¨²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¼«Ì±ÅÞÂ¦¤ÎàÁÈ¿¥Åª¤Ê´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌ·½â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£