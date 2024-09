2023年7月5日にデビューしたKISS OF LIFEの快進撃が続いている。初のワールドツアー『2024 KISS OF LIFE 1st WORLD TOUR [KISS ROAD] in SEOUL』が10月26日のソウル公演を皮切りに北米18都市で開催することがアナウンスされていたが、北米公演のチケットが全席完売したことを受け、追加公演を発表するということも報道されたばかりだ。

KISS OF LIFEは、JULIE、NATTY、BELLE、HANEULの4人組で、JYP Entertainmentの共同創立者でCUBE Entertainmentの設立者だったホン・スンソンが2020年に設立した芸能事務所、S2 Entertainment所属の多国籍ガールズグループだ。グループ名は「人工呼吸」という意味を持ち、自分たちの音楽と魅力でK-POPシーンに新しい息を吹き込むという大きな抱負が込められている。KISS OF LIFEへの最も大きな評価のひとつは、デビューアルバムからメンバー全員のソロ曲を収録できるというボーカルスキルの高さだろう。特に第4世代、第5世代のなかではJYP EntertainmentのNMIXX、YG ENTERTAINMENTのBABYMONSTERと並んで名前が挙げられることが多い。また、デビュー当時の平均年齢は20歳と、近年にしてはデビュー年齢が高い方でもあり、ヘルシーなセクシーさのあるパフォーマンスが特色とも言える。

KISS OF LIFE (키스오브라이프) 'Sticky' Official Music Video

“セクシー”なパフォーマンスをするグループが特に第4世代以降は少なくなっていることやパフォーマンスの強度から、Girl's DayやSISTARなどセクシーでパワフルなパフォーマンスがシグネチャーとなった“第2世代”のグループと比較されることもあるようだ。特にパワフルなボーカルパフォーマンスでデビューからセクシーコンセプトを貫いたSISTARなども同様だが、セクシーなコンセプトを爽やかに消化するには、ボーカル能力とパワフルなパフォーマンスが不可欠と言える。

Girl's Day「Something」MVSISTAR「Touch my body」MV

また、KISS OF LIFEのロールモデルは第3世代のBLACKPINKだそうだが、共通点としてHIPHOPとR&Bという歌唱力が必須なジャンルをベースとした楽曲が多いという点は、第2、第3世代のアイドルファンや評論家からのKISS OF LIFEへの評価が高い(『第21回韓国大衆音楽賞』で「今年の新人」部門を受賞)ことと無関係ではないだろう。また、1stシングルのタイトル曲「Midas Touch」はブリトニー・スピアーズやTHE PUSSYCAT DOLLSが流行った2000年代のような、K-POP界での流行とはまたひと味違うテイストのY2K的な雰囲気が評価を受けていたが、海外のネットユーザーからはアメリカのFifth HarmonyやイギリスのLittle Mixと並べて評価されたりもしている。

KISS OF LIFE「Midas Touch」MVブリトニー・スピアーズ「Toxic」MV

KISS OF LIFEはセクシー路線寄りでありながら女性からの支持もある。これにはグループのクリエイティブディレクターを担当しているイ・ヘインの存在が関係しているかもしれない。イ・ヘインは、2016年にMnetのガールズサバイバルオーディション『PRODUCE 101』に出演し、最終17位だったもののデビュー圏に近かった練習生で結成されたプロジェクトガールズグループ・I.B.Iのメンバーとして活動した。2017年には同じくMnetのサバイバルオーディション『アイドル学校』に出演し、最終11位で脱落したものの、後に起こったMnetのデビューサバイバル番組の投票操作事件の裁判を通じ、実際の最終順位は1位だったという事実が明らかになった(※1)。

その後はソロで歌手や俳優として活動していたが、現在はS2 Entertainmentでクリエイティブディレクターとして制作側に転身している。KISS OF LIFEのメンバー選抜にも直接かかわっており、メンバーの個性が際立つ4人組にしようと考えたのもイ・ヘインのアイデアだという。

[ENG SUB] 라이브 씹어먹는 아이돌 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 만든 연습생 출신 디렉터 등장 / [인사이드 케이팝 EP.14] 스브스뉴스

KISS OF LIFEのメンバーの中で特に知名度があるタイ出身のNATTYは、TWICEがデビューしたMnetのデビューサバイバル番組『SIXTEEN』や前述の『アイドル学校』への参加、ソロデビュー経験など、すでにある程度の知名度もあった。2002年生まれで小学生でアイドル練習生になったこともあり、サバイバル番組出演当時はまだ幼い印象だったが、さまざまな事務所で練習生としておよそ10年のキャリアを積んでいる。グループデビュー後はそのパワフルなパフォーマンスと成長ぶりからCalvin Kleinの下着広告に出るなど、特にインフルエンサーとしての注目度も高い存在になっている。

NATTYと並んでダンスパフォーマンスを得意とするJULIEは2000年生まれ。アメリカのハワイ出身で、ハワイ在住時にはバレエを習っていたが、韓国に来た際にダンススクールでダンスを習い始め、そこからアイドル練習生となった。TEDDYのTHE BLACK LABELやNATTYと同じSWING ENTERTAINMENTの練習生だった経験があり、NATTYと2人で「Bad News」などの振り付けに参加していたりもする。

KISS OF LIFE (키스오브라이프) | 'Bad News' Dance Practice

メインボーカルのBELLEは2004年生まれだが、もともとHIPHOPプロデューサー IOAHのビートレッスンを受けており、高校生時代から作曲を始めたという。その人脈からMILLIC、DRESSなどの音楽プロデューサーたちと交流があり、SM ENTERTAINMENTのソングキャンプにも参加していたという。初めて作曲に参加したアーティストの曲はPURPLE KISSの「FIND YOU」で、直近ではLE SSERAFIMの「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」の制作にも参加している。ADORA(BIGHIT MUSICに所属していたプロデューサーかつ作曲家兼歌手)の所属するAURA Entertainmentからソロ歌手としてデビュー予定だったが、AURA EntertainmentがS2 Entertainmentに吸収されイ・ヘインからグループデビューのオファーを受けたことがきっかけでメンバーになった。そのため、アイドルを目指した経験やアイドル練習生の経験がほぼないままデビューしたというレアケースだ。デビュー前から現在までKISS OF LIFEの作品制作に参加している。

この3人が集まったことでKISS OF LIFEの原型ができ、4人組に編成するために練習生から選抜されたのがHANEULだ。所属事務所側が他のメンバーにどの練習生が適しているかについての意見を尋ねたとき、メンバー、イ・ヘイン、事務所スタッフが満場一致で選んだのがHANEULだったという。デビュー時は18歳だったが、非常に広い音域の持ち主で、BELLEと並んでリードボーカルのような役割を果たしている。

第4世代以降、ビジュアル的に最もアイキャッチになりやすいダンスの振り付け難易度が上がっていることや、以前のようなメンバー間の明確なパート分担の垣根がなく曖昧になるような楽曲の流行もあり、また若手アイドルへの歌唱力に対する批判が話題になりやすくなっている昨今の状況ゆえに、KISS OF LIFEが中小事務所の所属アイドルであるにもかかわらず優れた歌唱力のグループとして注目を集めている部分もあるだろう。トレンドに左右されない、個々のメンバーのスキルや長所を最初からフルに見せられることを念頭においた堅実なジャンルの選択と、楽曲の印象をよりポジティブかつヘルシーで魅力的に見せられるようなコンセプトの構築という両輪が揃っていることが、グループの完成度として結実しているのではないだろうか。

少人数グループは各メンバーのスキルと個性両方のバランスが特に求められると言われるが、なかでも“4人組の人気ガールズグループ”は、KISS OF LIFEもよくカバーをしている2NE1やBLACKPINK、前述のSISTAR、MAMAMOOやaespaなどメンバーの個性とスキルが際立ったパワフルなパフォーマンスの印象が強い。この系譜を継ぐ新世代としてKISS OF LIFEの今後の成長と動向に注目していきたい。

※1:https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2021061106034780608