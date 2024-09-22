¡Ø¤ª·Þ¤¨½ÂÃ«¤¯¤ó¡ÙBlu-ray¡õDVD-BOXÆÃÅµ¸ø³«¡¡µþËÜÂç²æ¡ßÅÄÊÕÅí»Ò¡ßµÜ¶á³¤ÅÍ¤ÎºÂÃÌ²ñ¤â¼ýÏ¿
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¼ç±é¤·¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç2024Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª·Þ¤¨½ÂÃ«¤¯¤ó¡ÙBlu-ray¡õDVD-BOX¡Ê12·î11ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆÃÅµ±ÇÁü¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉ¨¤òÊú¤¨¤Æ¤¿¤¿¤º¤à½ÂÃ«¤¯¤ó¡ÊµþËÜÂç²æ¡Ë
¡¡ÌªÌî¤Þ¤³¤È»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿º£ºî¤Ï¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ã¼êÇä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤Î½ÂÃ«Âç³¤¡ÊµþËÜ¡Ë¤¬¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¤Î¤ª·Þ¤¨¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÝ°é»Î¡¦ÀÄÅÄ°¦²Ö¡ÊÅÄÊÕÅí»Ò¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÎø¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ô¥å¥¢ÅÙ100¡ó¤Î¡È¤¦¤Ö¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖµþËÜÂç²æ¡ßÅÄÊÕÅí»Ò¡ßµÜ¶á³¤ÅÍ ºÂÃÌ²ñ¡×¤ä¡ÖÆÍ·â¡ªÂçºê¤¯¤ó¡ÊµþËÜÂç²æ¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡Ö¸½¾ì´°Á´Ì©Ãå¡ª¥á¥¤¥¥ó¥°½¸¡×¡Ö¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÂç½¸¹ç¡ªSP ¥È¡¼¥¯Ì¤¸ø³«ÈÇ¡ÊµþËÜ¡¢ÅÄÊÕ¡¢ÆâÆ£½¨°ìÏº¡¢µÜ¶á¡¢Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ë¡×¤È»£¤ê²¼¤í¤·±ÇÁüËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ê¤º¤à¤Î¤ì¤ó¤é¤¯¤Á¤ç¤¦¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢É½ÌÌ¤«¤é³«¤¯¤È¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¡×¤ä¡Ö¥¥å¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼Ì¿¿¡×¤Û¤«¡¢Î¢ÌÌ¤«¤é³«¤¯¤È¡ÖËÍ¤é¤Î¥é¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¡×ÂæËÜ¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î¾Â¦¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉ¨¤òÊú¤¨¤Æ¤¿¤¿¤º¤à½ÂÃ«¤¯¤ó¡ÊµþËÜÂç²æ¡Ë
¡¡ÌªÌî¤Þ¤³¤È»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿º£ºî¤Ï¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ã¼êÇä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤Î½ÂÃ«Âç³¤¡ÊµþËÜ¡Ë¤¬¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¤Î¤ª·Þ¤¨¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÝ°é»Î¡¦ÀÄÅÄ°¦²Ö¡ÊÅÄÊÕÅí»Ò¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÎø¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ô¥å¥¢ÅÙ100¡ó¤Î¡È¤¦¤Ö¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ê¤º¤à¤Î¤ì¤ó¤é¤¯¤Á¤ç¤¦¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢É½ÌÌ¤«¤é³«¤¯¤È¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¡×¤ä¡Ö¥¥å¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼Ì¿¿¡×¤Û¤«¡¢Î¢ÌÌ¤«¤é³«¤¯¤È¡ÖËÍ¤é¤Î¥é¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¡×ÂæËÜ¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î¾Â¦¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£