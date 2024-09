センチミリメンタル、Swagckyらが初登場！歌詞注目度ランキングはJO1が2週連続で1位に輝く

歌詞検索サービス「歌ネット」が、9月19日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、JO1の「WHERE DO WE GO」が輝いた。2週連続での首位記録となる。2024年10月2日にリリースされるニューシングルのタイトル曲。彼らの意志と自信が引き立つ楽曲となっている。また、MVは、JO1初のハワイで撮影を実施。フィルム調の色合いと、シネマスコープサイズの画角も相まって、ロードムービーのような作品に仕上がった。彼らが迎える新しい未来に向かって堂々と進むという描写や、今までにないミステリアスで大人な表情に注目だ。

2位には、センチミリメンタルの「結言」が初登場。2024年10月16日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、『映画 ギヴン 海へ』主題歌だ。インディーズ時代に制作された楽曲で、今回ファン待望の音源化となる。センチミリメンタル・温詞は、「出会うということは、やがて離れるということなのだと気付き、それをひどく“寂しい”と感じました。どうしたらこの恋を、ふたりを永遠にできるのだろうと考えて、ひとつの曲を作りました」とコメントしている。

3位には、Swagckyの「So Breeze」が初登場。2024年10月16日にリリースされるデジタルミニアルバム『For Life』収録曲だ。彼は湘南出身のシンガーソングライター。今作には、同曲をはじめ、愛と日常をテーマにライフスタイルに寄り添う楽曲が収録。アレンジには、ビートメイカー/プロデューサーであるgrooveman Spot氏や、音楽プロデューサーのShin Sakiura氏、二人組トラックメイカーによるThe Burning Deadwoodsらが参加している。

4位には、Bialystocksの「Bialystocks」が初登場。2024年10月2日にリリースされるニューアルバム『Songs for the Cryptids』収録曲であり、先行配信もスタート。Vo.甫木元空は「子供頃自由に伸び縮みしていた時間。いつでも手に残っているようで、中々顔を出さない誰もが小さい頃感じてた様々な感覚と会話するように作りました。散歩でもしながら聞いてもらえると嬉しいです」とコメントしている。

7位には、平野莉玖の「Just The Way We Are」が初登場。2024年9月25日にリリースされる配信シングルのタイトル曲だ。音楽、演技、ファッション、そしてインフルエンサーとしてマルチに活躍している平野が、2024年12月18日1stアルバム『Just The Way We Are』をリリース。自身初のアルバム発売となり、「Type-A」には新曲を含め16曲が収録予定で、アーティスト・平野莉玖としてスタートを切るアルバム内容になっている。同曲はそのリード曲であり、シングル先行配信される。

【2024年9月19日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 WHERE DO WE GO/JO12位 結言/センチミリメンタル3位 So Breeze/Swagcky4位 Kids/Bialystocks5位 Lonely cocoa/秋山黄色6位 これで良しとする/美川憲一7位 Just The Way We Are/平野莉玖8位 ラズリ/MONGOL800×WANIMA9位 初恋シンデレラ/≒JOY10位 jabber/muque